Oprichter Dream or Donate vraagt bewijs van alle individuele donateurs

Oprichter Robert-Jan Mastenbroek van het in opspraak geraakte Dream or Donate vraagt gedupeerden om bewijs van alle individuele donateurs. Alleen dan kan hij tot betaling overgaan. Volgens Mastenbroek heeft hij zelf geen inzicht meer in de boekhouding omdat hij alle servers ‘uit heeft gezet’.

Dat zegt Mastenbroek, die nu Broer Rasta wil worden genoemd, in een speciale Slackgroep voor gedupeerden. Het populaire crowdfundingsplatform Dream or Donate, waar mensen onder meer hulp vroegen voor een ziek kind of familielid, was deze week ineens offline. De organisatie was ook uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. In vijf jaar tijd haalde Mastenbroek vijf miljoen euro binnen met het initiatief.

,,Laat ik beginnen te zeggen dat ik mij volledig verantwoordelijk opstel voor wat er is gebeurd en dat ik er persoonlijk voor zal zorgen dat iedereen zijn of haar geld krijgt. Niemand hoeft zich zorgen te maken over mogelijk geld wat nog uitbetaald moet worden. Als ik een schatting mag maken, verwacht ik dat er nog maximaal zo’n 40.000-50.000 euro uitbetaald moet worden, wat helemaal geen probleem is en dit zal gewoon plaatsvinden, maar ik heb wel de site uit de lucht moeten halen en ik zal hem ook niet weer online zetten’’, aldus Mastenbroek tegen zijn gedupeerden.

Hack

Mastenbroek stelt dat hij gehackt is en afgeperst en daarom wel in actie moest komen. ,,Wat er nu moet gebeuren is uitzoeken welke donaties er daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Hiervoor hebben wij de bankrekening en de bankrekening van de donateurs. We zullen een nieuwe database aanleggen waarin de donaties die gedaan zijn door donateurs vastgelegd worden. Dit zal vergeleken worden met wat er al uitbetaald is aan de Dromen en zo zal iedereen het daadwerkelijke bedrag dat hij of zij nog hoort te ontvangen zo spoedig mogelijk ontvangen. Ik wil de dromers vragen om contact op te nemen met hun donateurs en hun vragen of zij een screenshot willen sturen van hun bankoverschrijving met de betreffende codes en andere informatie.’’'

Gedupeerden

Mastenbroek zegt dat hij de gedupeerden terug zal betalen met de opbrengsten van zijn villa. Het pand met een geschatte waarde van 950.000 euro wordt te koop gezet. ,,Ik vind het verschrikkelijk dat de mensen die hebben gedoneerd aan een bepaalde droom nu langer moeten wachten op hun geld, want dit had er al moeten zijn bij de betreffende personen, want er zit soms haast bij. Je hoort geen geld te stelen van mensen, zeker niet van mensen die al omhoog zitten en geholpen werden door honderden andere welwillenden. Ik zal ook de dromen waar de meeste haast bij is voorrang geven, zodat bijvoorbeeld bepaalde operaties of dingen door kunnen gaan. Ik ben er echt kapot van dat dit heeft kunnen gebeuren, ik snap dat het allemaal erg verwarrend en gewoon ontzettend vervelend is, maar ik zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen!’’

Onzin

Een van de gedupeerden van Mastenbroek verwijst het verhaal van de man naar het rijk der fabelen. ,,Onzin dit. Alle donaties heeft hij ontvangen op een rekening bij de bank. Daar kan hij een overzicht inzien of opvragen. Denkt meneer nou echt dat alle donateurs zich bij hem zullen gaan melden? Wat een flauwekul. De dromers hebben helemaal geen overzicht van wie gedoneerd heeft’’, aldus Joke Pallada. Ze schoot de kosten van een begrafenis voor terwijl tegelijk een crowdfunding werd gestart door de familie van de overledene om dat geld weer aan haar terug te betalen.

Mastenbroek woont zelf niet meer in de villa. Hij zit boven een natuurvoedingswinkel en richt zich nu op de verkoop van betaalbaar biologisch eten.