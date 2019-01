Oprichter Holland Herald plaatste eigen overlijdensadvertentie maar blijkt springlevend

Interview ‘Gaat Nederland naar de klote? Populis­tisch geneuzel, reis eens met mij mee’

11:00 Hij was in Saudi-Arabië voor een serie documentaires over de hervormingen daar. En in Colombia voor Wie Is De Mol?. Maar terug in Nederland ziet tv-maker Sinan Can de zaken pas echt scherp: ,,Dit land is in de war.”