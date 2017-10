Oprichter Satudarah op opsporingslijst

Vuurwapengevaarlijk

Eind september werden de kopstukken Angelo M. (40) uit Tilburg, Xanterra M. (43) uit Tilburg en Paul M. (48) uit Maastricht aangehouden. Zij zitten nog vast. Michel Boer was toen niet op zijn verwachte verblijfplaats en heeft via zijn advocaat aan de politie laten weten dat hij niet van plan is om zich over te geven. Het was voor de politie reden om hem met naam en foto te tonen in Opsporing Verzocht. De politie waarschuwt dat de verdachte vuurwapengevaarlijk is.