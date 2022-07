Oproep aan minister Kuipers: ‘Bescherm kwetsbare mensen tegen corona, dat is een grondrecht’

Strengere beveili­ging in Huizen na explosie, ‘sterke aanwijzin­gen’ voor drugscon­flict

De beveiliging in straat de Roef in Huizen, waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosief afging bij een woning, is door de gemeente opgeschroefd. Het gaat om zichtbare en onzichtbare beveiliging, aldus de gemeente. Een bewoner heeft een gebiedsverbod gekregen.

11 juli