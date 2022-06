Oproep bedrijfsleven: Neem basisregels weer in acht tegen corona

Het bedrijfsleven, dat al met personeeltekorten kampt, maakt zich grote zorgen over uitval van personeel nu het aantal coronabesmettingen weer rap toeneemt . Om een lockdown in het najaar te voorkomen, roepen ze hun achterban daarom op om nú al de basisregels in acht te nemen.

De ondernemersorganisaties wijzen hun achterban op het belang van handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. ‘Dit klinkt misschien overdreven, maar hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen’, schrijven voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) vandaag in een gezamenlijke brief. ‘Zeker nu het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is dit belangrijker dan ooit.’