Oproep: Hoe vier jij pakjesavond?

Zondag is het 5 december, traditioneel de dag dat Nederlandse families bij elkaar komen om sinterklaas te vieren. Maar in hoeverre gooien de coronamaatregelen dit jaar roet in het eten? De Rijksoverheid adviseert om per dag niet meer dan vier personen ouder dan 13 jaar thuis te ontvangen. En extra voorzichtig te zijn bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar. ,,Ga de komende drie weken even niet naar opa en oma toe”, zei premier Rutte daarover.