Oproep Hugo Borst: Wees zuinig op onze Debora's, dankzij hen loopt de zorg op rolletjes

Werken in de ouderenzorg, zegt ze, is in de kern prachtig. Ze doet dat bijna dertig jaar. In die tijd is ze nooit ziek geweest. Maar in de eerste coronagolf, het is eind maart, voelt Debora van Iperen zich ineens moe. Zó vreselijk moe. Haar luchtwegen zijn geïrriteerd. Alsof er een mondkapje in haar keel is blijven steken. Dat kan niet, want mondkapjes zijn er niet in de thuiszorg of ouderenzorg, beschermende middelen zijn voorbehouden aan ziekenhuizen.