Oproep van koning in kersttoespraak is ongebruikelijk

Rechtstreeks sprak Willem-Alexander het volk aan in de vijfde kersttoespraak sinds hij koning is. Hij gaf aan dat Nederlanders zich moeten beseffen dat als ze soms getuige zijn van intimidatie en extremisme en daar ook zelf iets aan kunnen doen. Tot drie keer toe wees Willem-Alexander er op dat mensen zelf het verschil kunnen maken. Zo’n oproep van de koning tot actief burgerschap aan alle Nederlanders is ongebruikelijk.



Willem-Alexander introduceert een nationale standaard: ,,De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.’’



In een tijd waarin het extreme nieuws over elkaar heen tuimelt maakt niet alleen machteloos, maar soms ook boos, schetste de koning. ,,Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten?’’ Mensenrechten beginnen `dicht bij huis en zo klein’ dat het op geen enkele kaart zichtbaar is. Om ons er vervolgens op te wijzen: ,,We zijn minder machteloos dan we zelf denken.’’