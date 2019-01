Opruimen is écht niet moeilijk: begin bij de fruitschaal

Bij een nieuw jaar hoort een frisse start. In het geval van opruimcoach Caroline Griep was dat letterlijk. ,,Ik heb deze week mijn wc-borstel weggegooid. Die stond al negen jaar in mijn huis. Opeens dacht ik: wat een vies ding is dat.”



Zo, weer een klusje afgevinkt. Want dat is de hoofdboodschap van de supersorteerder: wie zijn huis wil opruimen, moet kleine, overzichtelijke opdrachten uitvoeren. Dus begin bij de fruitschaal of de keukenla. Griep: ,,Dat zijn rommelmagneten. Dat nagelschaartje in de fruitschaal breng je gelijk naar de badkamer. En zoek bij die stapel post gelijk uit of er iets tussenzit dat je voortaan online kunt doen.”