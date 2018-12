Opsporen bestuurder drone blijkt lastig: 'Je ziet ‘de dader’ niet’

In Nederland ging het nog nooit zo grandioos mis, maar het aantal incidenten met illegale dronevluchten neemt wel fors toe. Zo steeg het aantal meldingen bij de politie over drones die in verboden gebied vliegen van 58 in 2015 naar 234 in dit jaar (stand eind november). Dat is bijna vier keer zoveel: ,,En 41 keer ging het over een drone binnen het controlegebied van een luchthaven als Schiphol, Groningen of Eindhoven”, meldt een woordvoerder.