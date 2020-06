Opsporing Verzocht toont beelden verdachte kindermisbruik in Roden

De zongebruinde man van tussen de 40 en 50 jaar oud, met stoppelbaard en bruin haar, fietste meerdere keren langs het steegje dat leidt naar de speeltuin van het Nijlandspark in Roden. Daar werd het kind vorige week maandag aan het eind van de middag gepakt. Het slachtoffer speelde daar met een vriendinnetje toen ze door de man werd aangesproken.



De verdachte had uitzending kunnen voorkomen door gehoor te geven aan de oproep om zichzelf te melden bij de politie, maar dat heeft hij niet gedaan.



Op de beelden is duidelijk te zien dat hij meerdere keren langs het steegje fietst en rondkijkt. Rond het tijdstip van het incident is niemand anders te zien op de camera’s van buurtbewoners.

Zwaar middel

Het gebeurt niet vaak dat de politie naar dit zware middel grijpt om de identiteit van een verdachte te achterhalen. Al helemaal niet in het geval van zedenzaken, die gepaard gaan met heftige emoties. Best heftig, erkent een woordvoerder van de politie. ,,Het gaat om een ernstig delict. De recherche heeft alles geprobeerd om te achterhalen wie op de beelden staat. Dat is niet gelukt. We zijn inmiddels een week verder en roepen nu de hulp van het publiek in.’’

Grote Impact

In verband met de privacy van het meisje en het onderzoek wil de politie niet zeggen wat haar precies is overkomen. Ook haar leeftijd is niet bekendgemaakt. ,,Maar ernstig is het zeker. Deze zaak heeft grote impact op het meisje, haar ouders en mensen in Roden. Vandaar deze stap.’’