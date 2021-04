Opstappen D66-Kamerlid Sidney Smeets was onvermijdelijk: 'Zijn reactie is dom en immoreel’

Het vaccineren in zeven grafieken: effect bij ouderen steeds beter zichtbaar

Het vaccineren in Nederland begint langzaam effect te hebben, blijkt uit een overzicht in zeven grafieken dat deze site maakte. Bij ouderen neemt het aantal besmettingen gestaag af. Bij mensen onder de 50 jaar is juist het omgekeerde het geval. En door een nieuwe berekening van het aantal vaccinaties staat Nederland er in een internationale vergelijking opeens een stuk beter voor.