Optredens Poolse band afgelast wegens naziverheerlijking

,,In extreme muziekstromingen zijn vaak provocerende meningen te horen maar in dit specifieke geval zitten er ook uitspraken bij waar wij niet achter kunnen staan'', laat popzaal 013 in Tilburg vrijdag weten in een toelichting. Poppodium P60 in Amstelveen heeft een vergelijkbare verklaring.



De Poolse band werd er in Groot-Brittannië van beschuldigd een zieke fascinatie te hebben voor de gruweldaden van de nazi's. De band omschreef zijn muziek eerder als de soundtrack van de genocide. De volledige tournee van de Poolse band op het continent werd vanwege de ophef afgelast.



Infernal War zou morgen in Tilburg en zondag in Amstelveen optreden als onderdeel van een rondreizend festival. De shows van de andere bands gaan wel door.