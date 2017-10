Opvarende vrachtschip zwaargewond door ongeluk tijdens storm

Het gewonde bemanningslid van het schip MSC Eyra, dat onder de vlag van Panama vaart, is per helikopter naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gebracht. Het schip voer op de Noordzee, ten noordwesten van Vlieland. Verderop bij Terschelling kwam vanmorgen ook een ander schip in problemen door de harde wind en de hoge golven.



Dat schip genaamd Drifa liep flinke averij op. De ramen van de brug gingen kapot, over de brug liep water en het roer functioneerde niet meer naar behoren, somde een woordvoerster van de Kustwacht op. De Kustwacht stuurde een schip en een helikopter erheen om de vier opvarenden te helpen. Ook de KNRM voer uit met twee boten.



De Drifa is vastgemaakt aan het schip van de Kustwacht en wordt naar een haven gesleept. Vanuit een vliegtuig heeft de Kustwacht de container die van het andere schip is gevallen inmiddels zien drijven. Het scheepvaartverkeer heeft er een waarschuwingsbericht over gekregen.



De storm zorgde vannacht in de kustgebieden ook voor problemen. In Delfzijl in Groningen werd rekening gehouden met hoogwater. Zo'n tachtig inspecteurs bewaakten daar de dijken. Een kade kwam blank te staan, maar het water kwam niet zo hoog als verwacht.



Op andere plekken in het land was er overlast door omgewaaide bomen en takken op de weg. Zo raakten onder meer twee politiemensen tijdens hun stormachtige nachtdienst gewond, doordat zij met de politieauto tegen een omgewaaide eik reden.