Opvarenden zijn van boord gehaald na aanvaring bij IJmuiden

STORM CORRIE LIVE | KNMI schaalt weerwaar­schu­wing af naar code geel, noordelij­ke provincies kleuren groen

Vandaag trekt storm Corrie over ons land. Het KNMI heeft de weercode voor het gehele land inmiddels afgeschaald naar geel, met uitzondering van Groningen, Drenthe en Overijssel. Die provincies kleuren weer groen. Er geldt daar geen waarschuwing meer. Wel kunnen nog steeds zeer zware windstoten voorkomen. De wind neemt later in de middag en avond geleidelijk af. Volg het nieuws rond Corrie in ons liveblog.

12:38