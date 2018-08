Opwekken groene stroom kost tot duizend keer zoveel ruimte

Osse schutter Kaan D.: 'Ik kon niet anders dan mijn vriend neerschie­ten'

11:47 De dodelijke schietpartij bij een woonwagenkamp in Oss was afgelopen zomer het gevolg van een 'onbenullige ruzie' over vervoer. Een verklaring van die strekking heeft de schutter, de 33-jarige Kaan D., afgelegd tegenover de politie. ,,Het was noodweer. Mijn cliënt kon niet anders dan zijn goede vriend neerschieten."