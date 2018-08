Oranjes vieren Koningsdag 2019 in Amersfoort

Wat er op het programma staat, is nog niet bekend. Koningsdag is op zaterdag 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander.

Afgelopen jaar vierde Willem-Alexander zijn 51ste verjaardag in Groningen. Zowel Willem-Alexander als zijn moeder Beatrix vierden hun verjaardag niet eerder in Amersfoort. Lucas Bolsius, burgemeester: ,,Het is een eer voor de stad en de regio Amersfoort dat de Koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren. Deze regio, de dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen.''

Geweldig

Quote Mooi dat het aan onze stad is toegewezen. Dit is fantas­tisch voor Amersfoort. Timo Braeken, Oranjevereniging Amersfoort Een van Nederlands grootste Oranjefans, Oscar Meijer uit Amersfoort, is 'heel verrast' over het nieuws dat hem om 1 minuut over drie uur bereikte. ,,Geweldig, fantastisch, ze komen hierheen'', is zijn juichende eerste reactie.



Meijer claimt een rol te hebben gespeeld in de komst van de koningspaar: ,,Toen het koninklijk paar in oktober vorig jaar op streekbezoek was in Amersfoort, zei ik nog tegen de burgemeester: 'Kunt u ze niet uitnodigen voor Koningsdag volgend jaar?' Hij zei toen: 'Ik doe mijn best' en kennelijk is het hem gelukt!''

Sinds zijn inhuldiging in 2013 was de koning met zijn familie op de nationale feestdag achtereenvolgens in Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen.

Timo Braeken, voorzitter van de Oranjevereniging Amersfoort: ,,Hartstikke leuk nieuws. We waren achter de schermen door burgemeester Bolsius al op de hoogte gesteld over de wens van de gemeente. Mooi dat het aan onze stad is toegewezen. Dit is fantastisch voor Amersfoort."

Welke rol er voor de Oranjevereniging tijdens Koningsdag 2019 is weggelegd, is nog niet bekend. ,,Dat weten we nog niet, maar we gaan dat de komende tijd vast in overleg met de gemeente bedenken. Wij zijn nog maar met een klein clubje, dus ik ben benieuwd."

Open armen

Walrick Halewijn is als voorzitter van de Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort (OBA) ook blij met het nieuws. ,,We weten uiteraard nog niets van het programma, en dus ook niet zeker of ze de binnenstad aandoen. Als dat zo is, is dat natuurlijk een enorme opsteker. Maar ook als dat níet zo is, is dit natuurlijk fantastisch. Dit gaat zonder meer zorgen voor meer bekendheid van Amersfoort, en dat is altijd goed. Wij zullen het koningspaar als OBA in ieder geval met open armen ontvangen.”

Vorig jaar werd Koningsdag gevierd in Groningen. Het koningspaar werd vergezeld door hun dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Ook prins Constantijn en prinses Laurentien, prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée waren van de partij. De vrouw van Pieter-Christiaan, prinses Anita, liet wegens ziekte verstek gaan. De koning en koningin spraken onder meer met slachtoffers van de aardbevingen.