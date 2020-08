Organisatie demonstratie tegen coronamaatregelen vraagt demonstranten rustig te blijven

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren vanmiddag weer op het Malieveld in Den Haag. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. De organisatie vraagt ‘iedereen die aan deze demonstratie wil deelnemen zich rustig op te stellen tegen de politie en ME’. Volgens de organisatie was de demonstratie bijna verboden in verband met berichten over hooligans die de bijeenkomst zouden willen verstoren.

Het ABC, dat zegt een collectief van het Nederlandse volk te zijn, eist het aftreden van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), omdat zij de ‘geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid’ in gevaar zouden brengen. De samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie zou moeten worden beëindigd en de actiegroep roept op tot strafrechtelijke vervolging van die VN-organisatie.

Zaterdagavond riep de Haagse burgemeester Jan van Zanen iedereen die op het Malieveld wil betogen op zich vooral aan de regels te houden. Wanneer actievoerders waarschuwingen of aanwijzingen van agenten negeren, treedt de politie of de ME op, aldus Van Zanen.

Verder vroeg hij om respect voor de hulpdiensten, en dan in het bijzonder voor de politie. ,,Demonstreren is respecteren. Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen. Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”

De organisatie laat op haar website weten dat de demonstratie in het teken moet staan van verbinden. ‘Wij vragen iedereen die aan deze demonstratie wil deelnemen zich rustig op te stellen tegen de politie en ME. Dit is de laatste demonstratie op het Malieveld en deze staat in het teken van verbinden. Laten we hier gebruik van maken en zorgen dat we deze demonstratie met z’n allen tot een succes maken en ons kunnen voorbereiden op aankomende acties. Laten we met deze demonstratie nog één keer laten zien dat het vooral niet aan ons ligt! Wel vragen wij iedereen om de camera paraat te houden, mocht opnieuw de afspraken door Regio Haaglanden niet worden nagekomen zoals dat gebeurde op de demonstratie afgelopen donderdag’.

Ongeregeldheden

Volledig scherm De politie sloot donderdag de ingangen naar het gebouw van de Tweede Kamer en sloot het Binnenhof af. © ANP Eerdere demonstraties op onder meer het Malieveld leidden verschillende keren tot ongeregeldheden. Donderdag weigerden tientallen betogers weg te gaan en belaagden ze de politie.Drie agenten raakten een gewond bij de demonstratie in de buurt van het Binnenhof, waarbij acht arrestaties werden verricht.



Twee demonstranten werden opgepakt voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, zij zijn inmiddels op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie beslist later wat er met hun zaken gebeurt. Zes verdachten zitten op dit moment nog steeds vast. Zij worden verdacht van vernieling of openlijke geweldpleging tegen de politie.



De leeftijd van de verdachten varieert tussen de 34 en 67 jaar, het betreft zeven mannen en een vrouw. Vier verdachten zijn afkomstig uit Den Haag, de overigen uit Leidschendam, Etten-Leur, Wildervank en Sint Willebrord.



Volgens de lokale driehoek van Den Haag (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) trokken een aantal demonstranten zich die dag niets aan van de aanwijzingen of waarschuwingen van de politie. ‘De lokale driehoek van Den Haag – burgemeester, OM en politie - benadrukt nogmaals dat dit wel van groot belang is. Alleen zo wordt de openbare orde gehandhaafd. Elke demonstrant die meermaals aanwijzingen of waarschuwingen van de politie negeert, wordt tegen opgetreden of vindt aanhouding plaats’, aldus de driehoek in een persbericht.

Respect

Daarnaast roept de burgemeester op tot respect voor de hulpdiensten in het algemeen en de politie in het bijzonder: ,,De Haagse politie zorgt er onder andere voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen. Het is onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken,” aldus Van Zanen.