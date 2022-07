Organisatie Pride is stigmatisering vanwege apenpokken zat: ‘Het is geen seksfeest’

Pride Amsterdam is het zat dat hun evenement telkens in verband wordt gebracht met het apenpokkenvirus. Het RIVM waarschuwde vorige week dat de komende Pride-evenementen kunnen leiden tot ‘intensievere verspreiding’ van het apenpokkenvirus binnen Nederland. ,,Ze doen alsof het één groot seksfeest is”, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maakte vandaag bekend dat de Pride-evenementen eind deze maand kunnen gewoon doorgaan ondanks de apenpokken ,,Wees voorzichtig en neem je voorzorgsmaatregelen”, zegt de bewindsman. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die seks hebben met andere mannen. Oud-RIVM-directeur Roel Coutinho zei in Nieuwsuur. ,,Ik denk dat je er even heel goed over na moeten denken of je dit moet doen.”

Pride-woordvoerder Martijn Albers vindt het jammer dat het evenement telkens in verband wordt gebracht met het apenpokkenvirus. ,,Het beeld wat door het RIVM wordt geschetst, herken ik totaal niet”, zegt hij. ,,Pride gaat over het vieren van individuen, het is geen groot seksfeest.”

Het verband dat telkens wordt gelegd tussen Pride en het apenpokkenvirus zou volgens Albers de deelnemers beschadigen en stigmatiseren. Op dit moment neemt de organisatie van Pride geen maatregelen rondom het virus. ,,Dat is een taak voor GGD Amsterdam.”

Preventief vaccineren

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kondigde Kuipers donderdag aan mensen preventief te gaan vaccineren. De vaccinatie is alleen bedoeld voor hoogrisicogroepen zoals mannen en transgenders die hiv-PrEP gebruiken (een pil waarmee het oplopen van hiv voorkomen kan worden) of hiervoor op de wachtlijst staan. Het gaat om ongeveer 32.000 mensen.

Het virus blijft zich snel verspreiden in Nederland. Donderdag meldde het RIVM dat het totale aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 402. Maandag lag dat cijfer volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog op 352. In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld. Mensen worden niet heel erg ziek als ze besmet raken.

Bekijk onze video’s over het apenpokkenvirus: