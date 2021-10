Orka Morgan tegen afspraken in als showdier gebruikt

De in 2011 naar Tenerife overgebrachte orka Morgan blijkt daar al jaren orkashows te doen. Dit terwijl de Nederlandse overheid in de exportvergunning schreef dat Morgan alleen voor wetenschappelijk onderzoek en educatie gebruikt mocht worden. ,,Daar bedoelde ik dus geen shows mee’’, aldus oud-staatssecretaris Henk Bleker vanavond in het televisieprogramma Zembla .

In juni 2010 verdwaalde Morgan in de Waddenzee. Zij werd uitgeput en hongerig opgevangen in het Dolfinarium Harderwijk. Na veel getouwtrek tussen overheid, het dolfinarium en dierenactivisten besloot toenmalig staatssecretaris Henk Bleker om Morgan in 2011 te exporteren naar Tenerife. Daar kwam zij terecht in Loro Parque, een dierenpretpark. ,,We wisten niet waar op zee haar familie was, dus we zagen geen andere optie’’, zegt Bleker nu.

Uit de uitzending van Zembla blijkt dat zij al snel na aankomst werd getraind om kunstjes te doen. Sindsdien heeft Morgan een eigen show, waarin ze op het nummer ‘You’ll be in my heart’ van Phil Collins al jarenlang het publiek vermaakt met pirouettes en sierlijke sprongen. Bleker: ,,Ik heb van tevoren geen onderzoek gedaan naar Loro Parque, ik ging ervan uit dat het goed zat. Maar dit soort shows; dat had echt niet gemoeten.’’

Het Dolfinarium Harderwijk verzekerde het ministerie van Landbouw er destijds van dat Loro Parque wetenschappelijk onderzoek uitvoerde op de al aanwezige orka’s. ,,Ik vertrouwde erop dat zij de deskundigheid hadden om ons daarover te informeren. Ik heb het zelf niet verder uitgezocht’’, zegt de toen verantwoordelijk beleidsmedewerker in Zembla. ,,Het voelt niet goed. Ik ben er medeverantwoordelijk voor dat zij nu al sinds 2011 in opsluiting zit, in zo’n bakje. Dat is heel erg voor zo’n intelligent dier.’’

Loro Parque laat desgevraagd weten dat Morgan wordt betrokken bij diverse onderzoeken die het park uitvoert op de orka's. Over de shows zegt het park: ,,Deze dieren zijn slim en houden elkaar constant in de gaten. Als Morgan niet mee zou mogen doen met de shows, terwijl de andere orka’s in onze groep hier wel allemaal aan meedoen, zou ze erg gefrustreerd raken.’’

In een reactie op de uitzending zegt het Dolfinarium Harderwijk dat zij “met trots terugkijkt op de redding van orka Morgan”. ,,Het Dolfinarium heeft orka Morgan na stranding intensieve zorg gegeven en weer toekomst kunnen bieden. Vervolgens is zij in lijn met de juridische richtlijnen in Loro Parque in Tenerife gehuisvest en heeft daar een goed thuis gevonden.’’