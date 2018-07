Orthodontist krijgt taakstraf voor ontucht met patiënten

Overzicht Duinbrand treft Schiermon­nik­oog, heidebrand Loon op Zand

15:40 Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag branden uitgebroken. Op het eiland Schiermonnikoog woedde een grote duinbrand. En ook in Brabant is het raak. Daar woedt een bosbrand in Maarheeze en een heidebrand in Loon op Zand.