Oss en Alkmaar vangen asielzoekers uit overvol centrum Ter Apel op

Het Alkmaarse sportpaleis is nu een centraal aanmeldpunt (doorstroomlocatie) voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit de sporthal gaan ze naar langdurige opvangplekken. De gemeente Alkmaar verwacht dat de locatie voorlopig minder nodig is voor die groep ‘gezien de inzet die reeds is gepleegd op de huisvesting van Oekraïners in Noord-Holland Noord’.

Ramadan

De groep vluchtelingen bestaat volgens Angelo Schuurmans van de Stichting Thuis in Oss uit vijftig Syriërs, twintig Eritreeërs en voor de rest mensen uit onder meer Afghanistan en Indonesië. Eerst was volgens hem niet duidelijk waar de mensen dinsdagavond terecht konden. ,,We dachten over hotels na. Maar toen zagen we kindertjes rondlopen, die dringend een slaapplek nodig hadden. We hadden nog bedden staan in het oude belastingkantoor. Die waren eigenlijk bedoeld voor Oekraïners. Maar deze groep ging even voor.”