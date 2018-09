Oss rouwt na spoordrama: bloemen en knuffels bij plaats ongeval

De overgang aan de Braakstraat is afgeschermd en een deel van de straat is afgesloten vanwege het onderzoek dat plaatsvindt . Bij de afzettingshekken laten rouwende Ossenaren hun tekenen van medeleven achter. Ook leeftijdgenootjes van de basisschoolkinderen leggen kaarten en briefjes neer. Volgens gemeentelijke toezichthouders bij de hekken is het in de loop van donderdag steeds drukker geworden bij de spontaan ingerichte herdenkingsplek. Op enige afstand zoeken ook veel mensen elkaar op om het drama te bespreken. De gemeente heeft een wijkcentrum ingericht als ontmoetingsplek voor direct betrokkenen bij de slachtoffers.

Rouwbanden

Later vandaag staat de gemeenteraad stil bij het drama. De spelers van TOP Oss treden vrijdag in de wedstrijd tegen Sparta aan met rouwbanden. Ook houden ze een minuut stilte bij de start van de wedstrijd. RKSV Margriet heeft alle trainingen van donderdagavond afgeblazen. Vanuit steeds meer hoeken klinkt de oproep om ook in de amateursport komend weekend een minuut stilte te houden.



Ondernemers in het centrum van Oss hangen de vlaggen halfstok. Ook is hen gevraagd de muziek in de winkels uit te zetten.