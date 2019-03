Oud-bevelhebber landmacht Hans Couzy (78) overleden

Henri Andre Couzy leidde als Bevelhebber der Landstrijdkrachten de reorganisatie van de Koninklijke Landmacht van dienstplichtig naar die van een kleiner beroepsleger. Het was de grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.



Couzy was een warm voorstander van militaire vakbonden. Als majoor was hij voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging. Na zijn pensionering bleef hij zich inzetten voor dit doel: van 2004 tot 2012 was hij 8 jaar voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren. Ook in deze functie liet hij geregeld van zich horen.



Vanaf zijn aantreden als bevelhebber van de landmacht tot publicatie van zijn memoires in 1996 lag Couzy geregeld overhoop met de bewindslieden van Defensie. Het leverde hem de bijnamen lastpak-generaal en generaal Blindganger op. Zo beschrijft hij in zijn boek ‘Mijn jaren als bevelhebber’ bijvoorbeeld dat er veel mis was in de verstandhouding tussen politiek en krijgsmacht.



Couzy, die zijn militaire loopbaan in 1957 begon, werd ook bekend om zijn betrokkenheid bij de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995.Na het uiteenvallen van Joegoslavië en de daarop volgende burgeroorlog werd de stad door de VN tot veilige enclave binnen door Bosnische Serviërs beheerst gebied verklaard. In zijn boek uitte hij duidelijk zijn visie op de VN-operatie in Bosnië en Herzegovina.