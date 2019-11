Oud-directeur Slotervaart 15 maanden de cel in voor verduistering 1,2 miljoen euro

Van de 1,2 miljoen euro heeft 1 miljoen betrekking op een Turks project. Erbudak liet het ziekenhuis hiervoor opdraaien, terwijl ze er voor haarzelf en haar kinderen een resort mee wilde aanschaffen, aldus de rechtbank.



Valsheid in geschrifte is ook bewezen verklaard. Erbudak liet welbewust valse facturen opstellen. Ook is ze schuldig aan het wegsluizen van 200.000 euro via een transactie rond een bedrijfje in medische software, aldus de rechtbank. Erbudak wordt niet veroordeeld tot een schadevergoeding.



Voor zelfverrijking via zorggelden waarvoor ze geen verantwoordelijkheid neemt en naar anderen wijst, is celstraf volgens de rechter de enige passende straf. Die luidt vijftien maanden onvoorwaardelijk plus een beroepsverbod als bestuurder, voor de duur van zes jaar en drie maanden.



Tegen de vroegere baas van het vorig jaar failliet verklaarde ziekenhuis in Amsterdam-West was in september twee jaar cel geëist. De rechtbank hield een beslissing vorige maand aan nadat haar advocaat op het laatste moment om extra getuigenverhoren had gevraagd. De rechtbank wees die verzoeken na een toelichting door de raadsman vanochtend af.