Oud-minister onherkenbaar nadat hij 50 kilo afvalt

De voormalig CDA'er was van 2010 tot 2012 minister van Financiën. daarna vertrok hij naar KPN, waar hij in de top aan de slag ging. In een interview met RTL Nieuws zegt hij dat de bedrijfsarts hem aanspoorde gezonder te leven. Het was geen gemakkelijke beslissing om zijn leven om te gooien. ,,In feite voelde ik me toen nog gezond, dus waarom zou je dan? Daarna is alles me meegevallen, ook al moest ik er veel voor blijven doen'', aldus De Jager.



Met een mini gastric bypass en een compleet aangepaste levensstijl lukte het de voormalige minister om een kilo per week af te vallen. Door de operatie ontstaat er veel sneller een verzadigd gevoel. Het gevolg is verminderde eetlust, soms een opgeblazen gevoel en minder zin in calorierijke voeding. En dat werkte goed uit voor de geboren Zeeuw.



Bijkomend voordeel is dat hij niet mee overal wordt aangesproken. ,,Ik word niet meer spontaan herkend op straat. Maar dat geldt ook voor mensen die me goed kennen en me een jaar niet meer hebben gezien: regelmatig moet ik me opnieuw voorstellen. Dat leidt soms tot grappige situaties."