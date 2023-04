Oud-minister van Aruba Benny Sevinger de cel in voor omkoping en fraude

Rechtszaak ‘Ik verkracht je op je sterfbed’, schreef oud-stu­dent Ziyad aan directeur Utrechtse school

‘Tomorrow I will use belt right inside Tias building’ en ‘I will rape her on her deathbed’. Het zijn deze alarmerende teksten uit mailtjes die medewerkers van de Tias Business School in Utrecht eind vorig jaar van Ziyad S. (29), een afgestudeerde student, ontvangen. Zijn reden? ,,Een docent zei tegen iedereen dat ík de veroorzaker van het coronavirus was.”