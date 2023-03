Oud-MIVD’er die dood in bad werd gevonden stierf natuurlijke dood

Een strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van oud-MIVD’er Hans van de Ven is stopgezet. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de 69-jarige Amstelvener is vermoord. Van de Ven werd twee jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in bad. Na onderzoek door deze site werd het politieonderzoek heropend.

Van de Ven, die voordien werkte voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), werd twee jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in bad. Na een tip van deze site werd het politieonderzoek heropend. Om uit te zoeken hoe Van der Ven (69) om het leven is gekomen, liet het OM een jaar geleden zijn lichaam opgraven. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het lichaam onderzocht - ook op de aanwezigheid van gifstoffen. Die zijn niet aangetroffen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Hans van de Ven aan een hartaanval is overleden, aldus het OM.

Hans van de Ven werd op 5 februari 2021 dood in bad gevonden. Vanwege de mysterieuze omstandigheden rond zijn dood hadden nabestaanden daar grote vraagtekens bij. Van de Ven bleek in huis te leven met de voortvluchtige vrouw Annique Botermans. Toen de politie op 5 februari 2021 aanbelde, probeerde zij tevergeefs te vluchten. Botermans moest nog twee gevangenisstraffen uitzitten vanwege oplichtingszaken.

Volledig scherm De politie liet de stoffelijke resten van Hans van de Ven opnieuw onderzoeken, na een reconstructie van deze site. © Koen Voskuil

Hoewel de politie in eerste instantie een onderzoek in de Amstelveense woning op touw zette, werd dat al snel afgeblazen toen een schouwarts een natuurlijke dood vaststelde. Van de Ven was volgens hem nog geen 12 uur geleden overleden aan een interne bloeding bij de buik.

Verkeerde sterfdatum

Uit een second opinion-onderzoek bleek dat die doodsoorzaak niet klopte: Van de Ven was niet overleden aan een interne bloeding. Onderzoek door deze site, met behulp van oud-recherchechef Klaas Langendoen, bracht meer opmerkelijke zaken aan het licht. Ook Van der Vens sterfdatum moest verkeerd zijn vastgesteld. Uit een reconstructie van getuigen en telefoon- en computergegevens bleek dat Van de Ven al zes dagen eerder moest zijn overleden.

Eén van de bewijzen daarvoor was de elektronische agenda van Annique Botermans. Waar de sterfdatum van Van de Ven was bepaald op 4 februari, stond op 29 januari al in haar agenda genoteerd: ‘De zwarte dag van Hans’. Dat zou de titel worden van een veel beluisterde podcast, waarin verslaggever Koen Voskuil de luisteraar meenam in het onderzoek.

Luister hieronder naar de eerste aflevering over het onderzoek naar de dood van Hans van de Ven. De complete podcast beluister je via deze site, Spotify of Apple Podcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Samen met Langendoen kreeg Voskuil toegang tot het huis van Van de Ven. Daar stuitten zij op papieren die een nauwe zakelijke samenwerking tussen Van de Ven en Botermans blootlegden. Het bleek dat Van de Ven bezig was uitvindingen te patenteren. Het ging om een corona-temperatuurscanner en een nieuwe manier om warmte uit aardlagen op te pompen. Terwijl Van de Ven zes dagen dood in bad lag, heeft Botermans vanuit hetzelfde huis geprobeerd bedrijven van Van der Ven op haar naam over te schrijven.

Geen motieven

Ondanks die zakelijke belangen gaat het Openbaar Ministerie er niet vanuit dat iemand een motief had om Van der Ven te vermoorden: ‘Er is aandacht besteed aan telefoongegevens en -gesprekken van diverse personen in de omgeving van Hans van de Ven. Meerdere getuigen zijn gehoord. De getuigen en/of verdachten in dit onderzoek lijken geen belang te hebben bij het overlijden van Hans van de Ven.’

Voskuil, die maandenlang onderzoek deed naar de zaak, zegt niet aan de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie te twijfelen. ,,Er waren meerdere verdachte omstandigheden om de mogelijkheid van een onnatuurlijke dood open te houden. Het dagenlang verzwijgen van zijn overlijden, het overschrijven van bedrijven. Ook was er nog een onverklaarbare inbraak, vlak na de politie-inval. Maar we hebben moord altijd als één van de scenario’s beschouwd. Van de Ven had een slechte gezondheid, dus ook een natuurlijke dood lag voor de hand.”

Volledig scherm Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de 69-jarige Hans van de Ven uit Amstelveen om het leven is gebracht. © Getty Images

Wel blijft er mist hangen rond het politieonderzoek dat zo snel werd afgebroken. Zo blijken er politiefoto’s te zijn gemaakt van het lichaam van Hans van de Ven, die later zoek bleken. Het OM stelt dat de foto’s zijn gewist nadat de schouwarts een verklaring van natuurlijke dood had afgegeven. ,,Overigens heeft de politie het beleid daarvoor inmiddels aangepast: foto’s gemaakt bij een lijkvinding worden digitaal opgeslagen, ook in het geval van natuurlijk overlijden.”

Mogelijk bewijsmateriaal gewist

Voskuil blijft het vreemd vinden dat de foto’s zoek zijn. Hij heeft begrepen dat de politie ze heeft gedeeld met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, waarvoor Hans van de Ven jarenlang heeft gewerkt. ,,Wie me dat heeft verteld, kan ik niet zeggen, maar de MIVD heeft die foto’s bekeken. Ik vind het opmerkelijk dat in een zaak waarin de omstandigheden zo verdacht zijn, en waarin een inlichtingendienst meekijkt, mogelijk bewijsmateriaal is gewist.”

Langendoen vindt dat de politie niet tot de bodem is gegaan in het onderzoek. ,,Ik heb er wel moeite mee dat de politie niet de moeite heeft genomen om de hoofdrolspeelster in deze zaak, Annique Botermans, te horen over haar rol. Als het overlijden van Hans van de Ven haar niet te verwijten is, had zij toch op zijn minst aan de tand gevoeld kunnen worden of zij Hans van de Ven geen hulp had kunnen bieden?”

Het OM wil geen uitspraken doen over eventuele contacten met de militaire inlichtingendienst.

Beluister hieronder de complete podcast over de zaak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.