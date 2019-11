Oud-onderwijsminister: ‘Laat werkloze leraar helpen bij nakijken schoolwerk’

Studenten Leiden waarschu­wen elkaar voor ‘se­rie-aanrander’

18:28 Studentenverenigingen in Leiden waarschuwen elkaar voor een ‘serie-aanrander'. In het centrum van de stad zijn al meerdere studentes ‘s nachts lastig gevallen en aangerand. De politie bevestigt dat er verschillende meldingen zijn binnengekomen over de incidenten.