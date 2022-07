Oud-presentator Frank Masmeijer (60) onverwacht op vrije voeten

Masmeijer bevestigt in De Telegraaf dat hij onverwacht is vrij gekomen. Na zijn uitlevering werd hij in 2019 veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Masmeijer ontkende in eerste instantie alles, maar gaf later toe een ‘beperkte’ rol te hebben gehad bij de smokkel van honderden kilo’s cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij zat eerst vast in België, maar mocht het laatste deel van zijn straf uitzitten in Nieuwegein.