Oud-rector was het brein achter gesjoemel met valse donaties, ‘fiscus voor miljoenen getild’

Het was vooral door oud-rector Nedim B. (62) van de Islamitische Universiteit Europa in Rotterdam dat de Belastingdienst jaren geleden voor miljoenen euro's is getild. Volgens de rechtbank in Rotterdam speelde B. een ‘kwalijke rol’, waar de in Turkije verblijvende oud-rector nooit verantwoording voor heeft afgelegd. ,,De overheid en samenleving zijn door hem benadeeld.”

De rechtbank in Rotterdam legde B. woensdagmiddag een celstraf van twee jaar en vier maanden op. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel tegen hem geëist.



De rechtbank oordeelt dat de uit Vlaardingen afkomstige oud-rector bewust leidinggaf en meewerkte aan uitgebreide belastingfraude, het opstellen van valse sponsorovereenkomsten en neppe donatiebewijzen en witwassen.

Met die nepdonaties konden anderen de Belastingdienst op het verkeerde been zetten en zo onterecht geld terugkrijgen van de fiscus. B. heeft volgens de rechtbank misbruik gemaakt van zijn positie als rector en vooraanstaande positie binnen de islamitische gemeenschap. ,,Hierdoor heeft B. de overheid en de samenleving benadeeld”, zei de rechter.



Alarmbellen gingen af over giften

Tussen grofweg 2011 en eind 2016 konden particulieren die een donatie van bijvoorbeeld 150 euro aan de Islamitische Universiteit Europa (IUE) deden, een ‘bewijs’ krijgen van een gift à het tienvoudige. Een schenker die dit bedrag opgaf bij de belastingaangifte, kon een deel weer terugkrijgen.



Dit vanwege de speciale ANBI-status die de IUE een tijd had. Bij de FIOD gingen alle alarmbellen af. Zo ontdekte de dienst dat er over 2012 voor 3 miljoen euro geschonken zou zijn, maar dat in de jaarstukken maar een kleine 600.000 euro ingeboekt stond als gift.

‘Schoonzoon stond onder druk’

Volgens de rechtbank oefende B. druk uit op zijn schoonzoon Arif D. (37), die op de financiële administratie werkzaam was en veel donaties uitschreef. Ook hij werd vervolgd door het OM, dat een grotendeels voorwaardelijke celstraf van twee jaar tegen hem eiste.



De rechtbank hield het bij 108 dagen, minus het voorarrest, en een taakstraf van 180 uur. Daardoor hoeft D. niet meer terug de cel in. Volgens de rechters is hij schuldig aan het medeplegen van de valsheid in geschrifte, de belastingfraude en het indienen van verkeerde belastingaangiftes.

Quote Ik kreeg van mijn schoonva­der te horen: ‘De staat helpt de kerk, wij moeten het maar zo doen’ Arif D.

De straf voor D. valt veel lager uit dan de eis omdat D. volgens de rechtbank volledige medewerking aan het onderzoek verleende nadat hij werd aangehouden. Daardoor kwam hij onder nog grotere druk te staan van zijn schoonvader én wordt hij nog steeds door een deel van de islamitische gemeenschap met de nek aangekeken.



Tijdens de strafzaak bleek dat er soms complete vriendengroepen en collega's op de stoep stonden van de universiteit als de belastingaangifte er weer aan kwam. Volgens D. praatte zijn schoonvader de werkwijze met valse donaties goed.



Zo zei D. in de rechtszaal: ,,Ik kreeg van mijn schoonvader te horen: ‘De staat helpt de kerk, wij moeten het maar zo doen’. Vanuit de gemeenschap kreeg ik ook terug dat dit als normaal werd gezien.”

‘Bijzonder kwalijke rol’

Over de proceshouding van oud-rector B. is de rechtbank minder te spreken. Zo verblijft de oud-rector al langere tijd in Turkije en ontweek hij zo de strafzaak én een eventuele celstraf.



De rechter: ,,Hij heeft nooit verantwoording afgelegd en ook in zijn verhoren nooit verantwoordelijkheid genomen voor zijn bijzonder kwalijke rol.” B. wacht overigens nog een strafzaak in Nederland. Het OM wil hem gaan vervolgen voor het verkopen van valse diploma's op de IUE.