Oud-student krijgt spijt van dronkemansactie en stuurt 20 jaar later gestolen ornament terug

LIVE | Corona-in­fo over 10 miljoen mensen via riool, uitbraak verpleeg­huis Maassluis niet via ventilatie­sys­teem

14:10 Het RIVM onderschrijft de conclusies van een onderzoek door de GGD naar de uitbraak van het coronavirus in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis, dat de verspreiding van het virus waarschijnlijk via een besmette bewoner en/of besmette medewerkers heeft plaatsgevonden en niet via het ventilatiesysteem. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.