Oud-voetballer en tv-presentator Frank Kramer (73) overleden

Scholen worstelen met corona-besmettin­gen: ‘Leraren voelen zich kanonnen­voer’

1 december Het is een schreeuw om houvast. ,,Geef snel duidelijkheid over de eindexamens. Het maakt niet uit wát, maar neem als minister tijdig een besluit. Dan weten we tenminste waar we als algemeen voortgezet onderwijs aan toe zijn.”