Oud-voorzitter NOC*NSF Mickey Huibregtsen overleden

In zijn werkende leven bekleedde hij onder meer een managementfunctie bij organisatieadviseur McKinsey. Daarnaast was hij in 2002 korte tijd politiek actief bij de Lijst Pim Fortuyn (LPF), waar hij even in beeld was voor een ministerspost. In datzelfde jaar richtte hij met Pieter Winsemius De Publieke Zaak op, een platform voor kritische discussie over het functioneren van de maatschappij, de overheid en de democratie.