Oudere met scootmobiel strandt vaker door de hitte

Mevrouw Kouwenberg rijdt sinds 2005 in een scootmobiel, 'vanwege twee kunstknieën'. Ze gebruikt haar wagentje intensief voor de krantenwijk die ze elke doordeweekse dag rijdt. Elke maandag tot en met vrijdag laadt ze rond drie uur NRC en AD Haagsche Courant in haar wagentje en bezorgt vervolgens een uur lang de kranten in haar wijk.



In mei kreeg ze twee keer pech op één dag. De eerste keer had ze een lekke band, de tweede keer was de motor kapot en kreeg ze een leenmobiel. ,,Mijn zoon en schoondochter hebben die middag de mensen hun krant bezorgd, want mijn tijdelijke mobiel ging maar 8 kilometer per uur. Dan zou de wijk me twee uur kosten in plaats van één. Ik ben die maandag daarop gelijk naar het servicepunt gereden om 'm te laten opvoeren.''



Kouwenberg houdt dus van een beetje tempo. Met toestemming van de gemeente rijdt haar wagentje 3 kilometer harder dan de toegestane 12 kilometer per uur.



Hoe ze haar tijd doorkomt met pech onderweg? ,,Ik ga meestal lekker om me heen kijken of van het zonnetje genieten als ik op de hulpdienst moet wachten. Ze zijn nooit geïrriteerd als ik weer bel en helpen me altijd binnen een uur.''