Ouderenbond ANBO wil compensatie voor hogere btw

Centrum Den Haag tijdelijke 'gevarenzo­ne' door politieac­tie

4:06 De politiebonden houden dinsdag in Den Haag een demonstratieve actie voor een betere cao. Politiemedewerkers zullen vanaf 07.30 uur op zeven locaties rond de binnenstad passanten erop wijzen dat ze een 'gevarenzone' betreden. Het publiek wordt gewaarschuwd dat het 'minder veilig'is in de stad, omdat er minder politie aanwezig is.