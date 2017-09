Ouders aan ziekenhuisbed Amir (10): Hij is blij dat we er zijn

Vrijdag hoger beroepMet zijn familie rond het bed gaat het weer iets beter met de ongeneeslijk zieke Amir Mouradi (10). Vader Jalil, moeder Asefa, zus Arepeh (18) en broertje Elias (4) zijn bij hem in het UMCG in Groningen en helpen met de zorg. Tegelijkertijd wachten zij af. Het hoger beroep tegen de uithuisplaatsing van het zieke jongetje wordt vrijdag behandeld.

,,We zijn veel bij hem'', zegt Jalil tegen Dagblad van het Noorden. ,,Dat is beter voor Amir. Hij is blij dat wij er zijn. En wij zijn ook blij.''

Amir lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte en is geestelijk beperkt. Eerder deze maand haalde de kinderbescherming hem weg van zijn familie in het azc Emmen. Zij brachten de jongen naar een zorginstelling in Bedum. Daar was hij moeilijk bereikbaar voor zijn ouders, die hem normaal dag en nacht verzorgen.

Een dag nadat de rechter had besloten dat Amir tot november in Bedum blijft, werd de jongen met spoed naar het UMCG in Groningen gebracht met ademhalingsproblemen. Dankzij het vrijwillig ingrijpen van Stichting Liva kan de familie hem daar vergezellen. ,,We kunnen gelukkig weer samen met hem zijn’’, zegt Jalil, die bij de zieke jongen op de kamer slaapt. ,,Hij krijgt af en toe zuurstof toegediend. Dat heeft hij nodig.’’

Een beetje beter

In het ziekenhuis, omringd door zijn familie, lijkt het iets beter te gaan met Amir. Hoewel het kind is uitbehandeld, hopen artsen nu dat hij met de juiste zorg nog een tijdje te leven heeft. Volgens advocaat Joancy Breeveld, die de familie vertegenwoordigt, is er zichtbaar verschil: ,,Hij ziet er niet alleen beter uit, maar geestelijk is hij ook sterker. Het is van cruciaal belang voor hem om warmte en liefde te hebben.''

In het ziekenhuis zijn de ouders weer betrokken bij de zorg voor Amir. ,,Het is hier veel beter dan de instelling in Bedum'', zegt vader Jalil. ,,We mogen hem hier zelf douchen. Zijn haren zijn weer lekker gewassen en we trekken hem iedere dag schone kleren aan.’’

Omdat Nederlands vaak lastig is, communiceren de ouders met de hulp van een tolktelefoon en een vriend die kan vertalen. Volgens de verpleegkundigen werkt dit uitstekend.

Hoger beroep

Als Amir weer uit het ziekenhuis mag, moet hij terug naar de zorginstelling. Het is een rit van tweeënhalf uur voor zijn familie met het openbaar vervoer vanuit azc Emmen. Maar zijn ouders willen niets liever dan zelf zo goed mogelijk voor hun zoon zorgen. ,,We hopen dat we gauw een huis krijgen toegewezen. En dat Amir dan weer bij ons mag wonen. We hebben hem zijn hele leven zelf verzorgd. We willen hem ook in zijn laatste levensfase graag heel dicht bij ons hebben.’’

Advocaat Breeveld gaat vrijdag in hoger beroep bij de rechtbank. Volgens haar zijn er fouten gemaakt bij het onderzoek van de kinderbescherming waardoor Amir ten onrechte van zijn ouders verwijderd is.