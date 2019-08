Ouders doodgestoken Megan (15): ‘Laten we hopen dat de dader van deze laffe daad een maximale straf krijgt’

,,Op maandag 19 augustus jl. is onze dochter Megan op een verschrikkelijke en bizarre manier uit ons leven weggerukt’', zo beginnen ze de brief. ,,Zo’n gebeurtenis is voor geen enkele ouder te bevatten. (...) En dan ook nog vermoord door een bekende’' Donderdag werd bekend dat de verdachte 90 dagen langer in voorarrest blijft zitten.

Op maandag 19 augustus jl. is onze dochter Megan (15) op een verschrikkelijke en bizarre manier uit ons leven weggerukt. Zoals inmiddels bekend is geworden, is Megan door messteken om het leven gebracht in ons eigen huis door, naar later bleek, een bekende en klasgenoot. Zo’n gebeurtenis is voor geen enkele ouder te bevatten. Het moment dat je het hoort stort je wereld in. Je enige kind, in de bloei van haar leven, met zoveel mooie toekomstplannen is er ineens niet meer. Totaal onverwachts en zonder mogelijkheid tot afscheid nemen. En dan ook nog vermoord door een bekende. Zoveel verdriet, boosheid, emotie en ongeloof kun je als mens eigenlijk niet verdragen.

Dit misdrijf raakt iedereen. Niet alleen ons, maar ook grootouders, ooms en tantes, vrienden en kennissen, vriendjes en vriendinnetjes, klas- en teamgenootjes. Later dringt door dat de dood van Megan eigenlijk heel Breda bezighoudt. Mensen krijgen kippenvel bij het horen van het verschrikkelijke nieuws. En niet alleen Breda, niet alleen Noord-Brabant maar heel Nederland is even in shock. De dood van onze Megan is landelijk nieuws op radio, tv, internet en op social media. De eerste dagen gaat dit deels langs ons heen. Het was surrealistisch om op nieuwssites foto’s van ons eigen huis te zien met linten en mannen in witte pakken. Zowel je huis en je kind waren op dat moment “bewijsmateriaal” terwijl we zelf machteloos aan de zijlijn moesten afwachten.

Verzoeken van de pers om informatie wijzen we resoluut af; we willen totaal geen publiciteit. De pers respecteert onze keuzes, zonder uitzondering, en blijft keurig op afstand. Ondanks dat ze snakken naar nieuws in deze spraakmakende zaak, gaan ze niet graven. Zij bezoeken evenmin de herdenkingen en de uitvaart. Hiervoor zijn we de pers dankbaar. Echter begrijpen we ook de behoefte vanuit de Bredase gemeenschap om te weten of de dader is opgepakt zodat men weer veilig de straat op kan De berichtgeving hierover is op een respectvolle manier gebracht. Ook hebben wij gemerkt dat de samenleving behoefte had om emoties rondom dit drama te kunnen delen, met elkaar en met ons.

Uiteraard ervaren we het medeleven van heel veel andere mensen. Zowel van bekenden als van onbekenden. Vóór ons huis is een bloemenzee ontstaan, er stromen lieve en persoonlijke brieven en kaarten binnen. Mensen leven massaal mee, ook op social media. Ondanks ons intense verdriet putten we kracht uit alle steun die we krijgen. Langs deze weg willen wij daarvoor iedereen bedanken. Het medeleven is enorm, daar zijn wij u allemaal bijzonder dankbaar voor. Ook willen we alle instanties bedanken die ons bijstaan zoals bijvoorbeeld slachtofferhulp, maar ook burgemeester Paul Depla waarvan we persoonlijke steun ontvangen en die ook bereid is geweest tijdens de herdenking op school namens de familie te spreken.

ALLEN BEDANKT!

Laten we hopen dat de dader van deze laffe misdaad een maximale straf krijgt. We hopen vurig dat het OM (en de rechtspraak als geheel) alle middelen inzet om dit te bewerkstelligen.

Tot zover onze eerste en enige reactie. We zoeken troost en rust bij onze naasten en mijden verder de publiciteit. De strafzaak die de komende tijd gaat spelen zal ons ook nog veel energie gaan kosten waarbij veel emoties voorbij komen. Het oppakken van ons leven is nu al bijna onmogelijk vandaar ons verzoek op privacy. We rekenen op het begrip van u, de pers.

Met warme groet,