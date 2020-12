Ouders eisen gerechtigheid na tragische dood Duits (23) fitnessmodel

Overzicht: dit zijn de coronamaat­re­ge­len die de komende tijd blijven gelden

8 december Premier Rutte en zorgminister De Jonge verkondigden vanavond een sombere boodschap. In ieder geval tot half januari gelden de coronamaatregelen zoals we die de afgelopen tijd kenden. Máár dan moeten de mensen zich wel aan die regels houden, want ‘als de besmettingscijfers blijven stijgen sluit ik zelfs strengere maatregelen vóór kerst niet uit’, aldus de minister-president. Hieronder geven we nog eens een overzicht van de maatregelen die gelden in de huidige, gedeeltelijke lockdown.