Ouders en twee kinderen omgekomen bij woningbrand in Papendrecht

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de woonwijk. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer moest de deur met geweld forceren om het huis binnen te komen. Eenmaal binnen werden de slachtoffers op de begane grond gevonden. Er is geprobeerd ze te reanimeren, maar dat was tevergeefs.



Volgens onbevestigde berichten zou het om een familiedrama gaan. De politie sluit dat niet uit: ,,Het is heel heftig. We willen graag weten wat er is gebeurd en houden alle scenario's open: aangestoken of een familiedrama. We doen nu eerst onderzoek naar wat zich daarbinnen heeft afgespeeld'', aldus de politiewoordvoerder.