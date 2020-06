Ouders en zus moordverdachte Thijs H. willen niet verklaren en blijven zwijgen

H. werd 8 mei opgepakt na een klopjacht en legde in augustus een bekentenis af. Hij zou handelen na ‘opdrachten’ die hij via kentekens en nieuwsberichten kreeg. Psychologische experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) concluderen dat hij ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ is. Hij had last van wanen.

GGZ

De moorden jagen opnieuw de discussie aan over de staat van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. H. was in behandeling voor psychische problemen, maar werd kort voor de dubbele moord in Zuid-Limburg niet opgenomen, ondanks het dringende verzoek van zijn ouders. Al eerder waren er incidenten: ,,Voor mijn cliënt is het belangrijk te weten: had dit voorkomen kunnen worden”, zei Phil Boonen, de advocaat van nabestaanden van de Limburgse slachtoffers. ,,Misschien had er ingegrepen kunnen worden.” De rechter besloot vanochtend dat de aanvullende medische informatie van het Pieter Baan Centrum ook gedeeld moet worden met nabestaanden, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de inhoudelijke behandeling. De experts van het PBC hebben extra vragen van het OM beantwoord, die gaan vermoedelijk over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Op zitting moet daarover meer duidelijk worden.