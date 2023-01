Ouders geschokt: video van kinderen Amsterdamse opvang op 'onacceptabele' manier op TikTok

stagiaire ontslagenEen 19-jarige stagiaire van een groot kinderdagverblijf in Amsterdam is op staande voet ontslagen omdat zij beelden van zo'n tien kinderen in een ongepaste positie op sociale media had geplaatst. De politie, de GGD en de Onderwijsinspectie zijn op de hoogte van de zaak. De ouders van de kinderen reageren verbijsterd en zitten vol vragen. De kinderopvang bereidt een aangifte voor, bevestigt directeur Nicole Krabbenborg van kinderopvang Kindergarden.

De jonge stagiaire - werkzaam bij de vestiging Amsterdam Stadstimmertuin - plaatste op Snapchat en TikTok een video waarop een aantal kinderen herkenbaar in beeld komt. Dat deed ze zonder dat haar begeleidster hiervan wist. Op deze compilatie van beelden is onder andere te zien dat er een bal wordt geschopt naar twee kinderen die vervolgens omvallen. Ook wordt aan een kind gevraagd een zeehond na te doen en zijn op een video twee kinderen in een liggende houding te zien, met daarbij de tekst ‘ze beginnen al vroeg’.

Een ouder zag op sociale media de beelden en waarschuwde zondag direct de kinderopvang. Die nam de melding serieus en stelde een crisisteam samen. De stagiaire heeft daarop de beelden direct gewist. Een medewerker van Kindergarden is die zondag met het filmpje naar de politie gegaan voor advies. Op maandag heeft een forensisch expert haar telefoon onderzocht.

Uit een eerste onderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. ,,Maar dat dit gedrag richting de kinderen onacceptabel is mag duidelijk zijn”, vertelt Krabbenborg. De stagiaire werd begeleid door een medewerker die al 21 jaar ervaring in de opvang heeft. ,,De stagiaire heeft ons op het hart gedrukt dat die medewerker er niets aan kan doen en dat ze alles stiekem heeft gedaan.”

Quote Zij heeft die regel overtreden. Daar heeft ze nu enorm veel spijt van. Ze is zich bewust van de ernst van haar overtre­ding Nicole Krabbenborg, directeur kinderopvang

Filmen strikt verboden

Wie aan de slag gaat bij een kinderopvang tekent een overeenkomst waarin staat dat het filmen van kinderen voor privégebruik strikt verboden is. ,,Zij heeft die regel overtreden. Daar heeft ze nu enorm veel spijt van. Ze is zich bewust van de ernst van haar overtreding. Ze werkt nu volop mee aan het onderzoek en is bereid om antwoord op alle vragen te geven. Ook op vragen van de ouders, die vanzelfsprekend ontzettend geschrokken zijn van de beelden”, vertelt Krabbenborg.

De onrust bij de ouders is groot. Op de Facebook-pagina krijgt het kinderdagverblijf er flink van langs en wordt zelfs opgeroepen om de deuren te sluiten. ‘Mijn dochtertje zit op Kindergarden. Ik vind het misselijkmakend en ik ben ook echt gechoqueerd! Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’, schrijft een van de ouders. ‘Mijn dochter zit bij Kindergarden. Ik wil weten wat voor gedrag er vertoond is. Grensoverschrijdend is mij te summier’, laat een ander weten.

Doodsbedreigingen

De 19-jarige stagiaire wordt sinds afgelopen weekend enorm bedreigd. ,,Er komen uit verschillende hoeken van het land vreselijke berichtjes als ‘ik maak je af’ binnen. Dat is natuurlijk onacceptabel”, zegt Krabbenborg. ,,We hebben haar gisteren met de taxi moeten halen en brengen omdat ze doodsbang is. We begrijpen de boosheid en de frustratie, maar wat haar nu overkomt gun je niemand. Dit meisje heeft een ernstige fout gemaakt. Dat weet ze, maar ze is absoluut geen misdadiger of een zedendelinquent.”

De stagiaire wordt als straf weggestuurd bij de opvang en mag mogelijk ook haar opleiding niet afmaken. ,,Ze wordt dus echt voldoende gestraft”, stelt Krabbenborg. De tiener is vandaag op de kinderopvang om tekst en uitleg te geven over de beelden. ,,We willen precies weten wat er speelt zodat we de ouders zo goed mogelijk kunnen informeren.”

Geliefde stagiaire

Medewerkers, collega’s en ook de kinderen reageren verbijsterd op het schandaal. ,,Het gaat hier om een stagiaire die door iedereen geliefd werd. We zijn allemaal ontzettend verdrietig.” Voor de ouders van de kinderen die op de video staan wordt een informatieavond georganiseerd waarbij de directie alle vragen hoopt te kunnen beantwoorden. ,,Het is belangrijk dat we zo transparant mogelijk zijn en hiervan leren, zodat dit in de toekomst niet nog eens kan gebeuren”, aldus de directeur.

Diverse boze ouders spreken op sociale media van ‘pornografisch materiaal’, maar daar is volgens de politie geen sprake van. ,,Het gaat niet om beelden waarop kinderen naakt te zien zijn. Het is nog maar de vraag of de beelden überhaupt strafrechtelijk van aard zijn. Het onderzoek loopt nog”, zo vertelt een woordvoerder. Op sociale media circuleert een compilatie van enkele video’s die door de stagiaire zijn geplaatst. De directie roept iedereen op de compilatie te verwijderen vanwege de ‘veiligheid en de privacy van kinderen’.

Vierogenprincipe

De afgelopen jaren is er veel gedaan om kinderopvang veiliger te maken en dat is volgens diverse onderzoeken gelukt. Nieuwe medewerkers kunnen pas aan de slag als ze een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Alle vaste medewerkers in de kinderopvang worden bovendien continu gescreend op strafbare feiten en er is een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik.

Met de invoering van het vierogenprincipe (altijd een tweede volwassene die meekijkt) is het de bedoeling dat medewerkers in de kinderopvang altijd worden gezien of gehoord tijdens hun werk. Sinds juli 2013 is het verplicht dat altijd een volwassene kan meekijken of -luisteren met een beroepskracht om zo de veiligheid in de kinderopvang te vergroten. Aanleiding was de zedenzaak bij ‘t Hofnarretje in Amsterdam.

Kindergarden heeft meer dan zeventig vestigingen in heel Nederland en is daarmee een grote speler binnen de kinderopvang.