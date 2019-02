Ouders gluren massaal op mobiel van hun kind

Ouders gaan ver in het uitzoeken wat hun kind precies op internet doet. Ze kijken mee over de schouder van hun zoon of dochter als die online is, ze checken appjes en sociale media, blokkeren bepaalde inhoud, weigeren apps of games te kopen omdat hun kind hier nog te jong voor is én een op de vijf ouders volgt wel eens de locatie van zijn kind via gps.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim tweeduizend ouders en tieners van 12 tot 17 jaar oud, uitgevoerd door Safer Internet Centre Nederland. Dit platform werkt onder meer samen met Mediawijzer en vraagt vandaag, tijdens de internationale Safer Internet Day, aandacht voor veilig internetgebruik onder jongeren.

Ouders controleren de mobieltjes minder naarmate de kinderen ouder worden. Waar 70 procent van hen nog spiekt in de telefoon van 12- en 13-jarigen, is dit 32 procent bij kinderen van 16 of 17 jaar oud.

Porno

De ondervraagde ouders zijn bang dat hun kind stuit op beelden waar het nog niet aan toe is, zoals porno, geweld of zelfmoordfilmpjes. Andere reden voor het spieken is de vrees dat hun kind wordt opgelicht, gepest of lastiggevallen.

Die zorgen lijken terecht, want tieners zeggen zelf ook dat ze één of meerdere keren online zijn lastiggevallen (26 procent) of gepest (21 procent). Meiden zijn hiervan vaker slachtoffer van dan jongens.

Waar ouders – ondanks al hun waarschuwingen en controles – vaak geen weet van hebben, zijn de digitale kettingbrieven die hun kinderen krijgen, blijkt uit de studie. Een derde van de tieners ontving zo’n ‘horror-appje’. Hierin wordt gedreigd met de dood wanneer de ontvanger geen geld overmaakt of de berichtjes niet doorstuurt.