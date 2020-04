Ouders halen kwetsbare peuters van opvang: betalen voor dichte opvang is te duur

Peuterspeelzalen zien de eerste opzeggingen van ouders die niet meer voor hun peuter kunnen of willen betalen. Ze vrezen veel peuters kwijt te raken, omdat er nog geen compensatie is geregeld voor de gezinnen zonder kinderopvangtoeslag. ‘Deze ouders moeten ieder dubbeltje omdraaien.’

Het regent nog geen opzeggingen, maar toch heeft de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en omgeving (SPL) de eerste binnen. Ze vinden het te duur om hun peuters op de peuterspeelzaal te houden, terwijl hun kleintje er door het coronavirus geen gebruik van maakt. ,,Dan heb je het over hele kwetsbare gezinnen die werkelijk ieder dubbeltje moeten omdraaien. Voor hen is 24 euro per maand voor een peuterspeelzaal waar hun kind niet naartoe kan veel geld”, weet Piet Penning, directeur-bestuurder bij SPL.

Peuterspeelzalen maken zich grote zorgen over de kwetsbare kinderen. Ze kampen vaak met achterstanden, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Veelal hebben ze een indicatie voor vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Door een paar ochtenden per week naar de peuterspeelzaal te gaan, lopen de peuters een deel van die achterstanden in voordat ze naar de basisschool moeten. Als hun ouders de kleintjes van de peuterspeelzaal halen tijdens deze coronacrisis missen ze hun speel- en leerplek.

Hoe werkt het? Ouders die niet allebei werken, hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Zij betalen enkele tientjes ouderbijdrage per maand om hun kind naar de peuterspeelzaal te sturen, de gemeente subsidieert de rest van die plek. Hoewel ouders die wél een toeslag krijgen hun eigen bijdrage terugkrijgen, geldt dat (nog) niet voor de peuters die zonder toeslag naar de peuterspeelzaal gaan. Het gaat om ongeveer vijftigduizend peuters in het hele land.

Compensatie

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland vindt dat ook deze kwetsbare ouders hun geld moeten terugkrijgen. Of beter: dat ze de rekening voor de peuterspeelzaal niet hoeven te betalen en de peuteropvang die compensatie rechtstreeks via het rijk krijgt. ,,Nu halen mensen hun kinderen van de peuterspeelzaal, zijn ze hun plek kwijt en is het maar de vraag of ze nog terugkomen. Terwijl juist deze peuters extra ondersteuning hard nodig hebben’’, verklaart senior adviseur Ernst Radius. Met name peutercentra in achterstandswijken vrezen een hoos aan opzeggingen, omdat de meeste gezinnen het zonder toeslag moeten doen.

De peutercentra in Arnhem en Overbetuwe hebben afgelopen vrijdag de nieuwe rekeningen naar de ouders gestuurd. Ze merken dat er veel vragen binnenkomen. ,,We hebben ze gevraagd te blijven betalen, maar we vrezen dat niet iedereen dat gaat doen. Ouders vragen zich echt af hoe lang dit gaat duren”, merkt directeur-bestuurder Mario Lamers. Meer dan de helft van ‘zijn’ peuters zit in de peuteropvang zónder kinderopvangtoeslag. ,,Straks komt de zomervakantie er achteraan en zitten die kinderen ruim vijf maanden thuis. Als ze dan geen Nederlands thuis spreken, kan je je voorstellen dat dat geen goede zaak is voor deze kinderen.”

Knip

Uit een grove berekening blijkt dat zo’n drie miljoen euro per maand nodig is om de ouders te compenseren. De gemeenten krijgen geld van het rijk om de vve-plekken te subsidiëren. Zij trekken nu niet zo maar de knip om ook de ouderbijdrage te betalen zolang de peuteropvang gesloten is en kijken naar waar het kabinet mee komt.