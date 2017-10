Ouders staan achter stakende leraren

17-jarige uit Hoorn opgepakt na misbruik paarden en cavia

11:06 De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 17-jarige jongen uit Hoorn opgepakt. De verdenking is inbraak, al denken gedupeerde paardeneigenaren dat er veel meer aan de hand is. Ze zeggen hard bewijs te hebben, op camerabeeld, van seksueel misbruik van hun paarden.