Ouders van op Rusthof begraven dochtertje zijn boos en gekwetst over seances: ‘Kom niet aan mijn kind’

De oudste dochter van Manon en Peter leefde maar drie dagen. Ze kwam in februari 2006 als gevolg van een virus ter wereld met een onvolgroeide hersenstam en kon niet ademen op eigen kracht. Geen arts of verloskundige die het opmerkte tijdens de zwangerschap. ,,We gingen met een lege Maxi-Cosi naar het ziekenhuis en we kwamen met een lege Maxi-Cosi weer terug. Het was zo onverwacht en zo afschuwelijk. En dan woonden we in die tijd ook nog in Vathorst. Waar je ook keek, overal krioelde het van de baby‘s. We zijn door een hel gegaan.’’