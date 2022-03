Ouders van Rutger (21) en Finette (17) gingen op vakantie, maar kwamen nooit meer thuis

advies gezondheidsraad Coronagolf duurt langer dan verwacht: tweede booster voor zestigplus­sers

Mensen van 60 jaar en ouder moeten binnenkort de mogelijkheid krijgen om een tweede boosterprik tegen het coronavirus te halen. De Gezondheidsraad, die het kabinet adviseert over welke doelgroepen voor welke vaccins in aanmerking komen, komt vandaag met dat advies. Mensen die ouder dan 69 óf kwetsbaar zijn kwamen daar al sinds eind februari voor in aanmerking.

25 maart