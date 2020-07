Ouders zijn gevloerd door iets wat je in de praktijk loepzuivere discriminatie kunt noemen

Harderwijk­se jongeren met dood bedreigd na kwetsend filmpje in de trein

21:29 Een groep jonge Harderwijkers ligt onder vuur vanwege een YouTube-filmpje waarbij ze ‘Hoelang is een Chinees’ in de trein zingen. Zeer kwetsend, aldus de vrouw van Chinese afkomst die het tafereel vastlegde. Onbedoeld, beweren de jongeren, die inmiddels verschillende doodsbedreigingen op zak hebben. In de modderstroom op sociale media wordt ook hun werkgever - restaurant De Admiraal - meegezogen.