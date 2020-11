OV uitgekleed: 10 procent dienstregeling bus en trein verdwijnt

Reizigers gaan de crisis in het openbaar vervoer komend jaar flink voelen. Bus- en treinvervoerders krimpen hun dienstregeling tot 10 procent in om grote verliezen als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Veel lijnen gaan in frequentie terug, nachtbussen worden deels opgeheven.

Door corona gaan ov-bedrijven dit jaar een half miljard euro het rood in. Het kabinet compenseert hen slechts deels. Daarom krimpt Transdev (Connexxion) het busvervoer in onder meer Zeeland en Noord-Holland volgend jaar tot 7 procent in. Arriva gaat minder rijden in onder meer Friesland en Zuid-Holland, Qbuzz in Groningen en Drenthe, EBS in regio Waterland en stadsvervoerder GVB in Amsterdam. Gemiddeld worden dienstregelingen in Nederland 10 procent uitgekleed, stellen provincies en vervoerregio’s verenigd in Dova.

Het inkrimpen van het rooster is echter voor de langere termijn onvoldoende, stelt Pier Eringa, ceo van Transdev Nederland (Connexxion). ,,Wij moeten vanwege de klimaatambities fors investeren in elektrische bussen. Een gewone bus kost twee ton, een elektrische het dubbele. Banken gaan ons dat geld nu niet lenen, want er komt niks binnen.” De topman wil dat overheden bijspringen. ,,Er zijn honderden miljoenen euro’s extra nodig.”

Aanbestedingen stilgelegd

Hoe groot de malaise in het ov is blijkt uit het feit dat aanbestedingen in Friesland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en de Vervoerregio Amsterdam recent zijn stilgelegd. Geen vervoerder schrijft zich nu in. Eringa: ,,Corona bewijst hoe ongezond de sector al jaren is. Wij, Arriva, Keolis, EBS: we hebben ons allemaal gek laten maken en ons op concessies ingeschreven die enkel met optimistisch rekenwerk winstgevend waren.”

Volledig scherm Voordat Syntus de busdiensten in de provincie overnam, reed lijn 77 van Connexxion door Leusden Centrum Zuid en de Biezenkamp. © Saskia Berdenis van Berlekom

OV-NL, de brancheclub van alle vervoerders, bevestigt Eringa’s woorden. ,,De marges in het ov zijn flinterdun. Willen we pijnlijke ingrepen voorkomen, dan heeft het ov zeker enkele jaren extra overheidssteun nodig”, zegt voorzitter Pedro Peters. Provincies en vervoerregio’s willen zich constructief opstellen. ,,Het is het uur U, we mogen de sector niet laten omvallen”, zegt Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland namens de Decentrale OV-Autoriteiten (Dova). ,,Wij willen vervoerders helpen bij de financiering, als banken dat niet doen.”

Ruimte

Dova zegt aanbestedingen één tot anderhalf jaar te gaan uitstellen. ,,Dat geeft vervoerders ruimte.” Tegelijk moeten ook de vervoerders een deel van de pijn nemen, vindt Vermeulen. ,,Ze hebben zich willens en wetens op concessies ingeschreven.”

Lees morgenochtend op deze site het interview met Pier Eringa, ceo van Transdev Nederland (eigenaar van busmerk Connexxion), over de crisis in het openbaar vervoer. ,,Het is nu niet uit te leggen om met belastinggeld lege bussen de weg op te sturen.”

