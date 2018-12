Overheid opent jacht op ongrijpbare topfiguren drugshandel

Ze zijn actief in alle provincies van Nederland. Sterker: hun werkterrein is wereldwijd. Maar hun wortels liggen in Brabant en Zeeland. De drugsschuur van Nederland telt tien tot vijftien vrijwel onzichtbare topfiguren die aan de touwtjes trekken van het drugsmilieu. Ze zitten al tientallen jaren tot over hun oren in de drugs en worden nooit opgepakt als er weer een hennepkwekerij of synthetisch drugslab wordt opgerold.



Dat blijkt uit het nieuwe rapport Betonrot van onderzoeksbureau Beke, dat in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland is verschenen. Het rapport beschrijft het drugsmilieu in de twee meest problematische drugsprovincies van Nederland. De conclusies zijn verontrustend. Er is sprake van verharding in het circuit, mede door de opmars van cocaïnehandel. Die levert ook megawinsten op. ,,Zo’n honderd personen zijn fully loaded.”